إندونيسيا تعتزم توفير لقاحات غير مدعومة ضد كورونا لـ75 مليون شخص



سيف اليزيد - أكد وزير إندونيسي اليوم السبت أن وزارة المشروعات المملوكة للدولة تعتزم توفير لقاحات غير مدعومة لـ75 مليون شخص.

وقال الوزير إريك توهير، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي للجنة التعامل مع "كوفيد-19" والتعافي الاقتصادي، "نحن في وزارة المشروعات المملوكة للدولة لدينا هدف يتمثل في (توفير) لقاحات غير مدعومة لما يصل إلى 75 مليون شخص. وبالنسبة للتطعيمات المدعومة من الحكومة ،فأنا متأكد أن العدد سوف يكون مماثلاً أو أكبر".

وكشفت وزارة مشروعات الدولة أن إندونيسيا سوف تنتظر 1.8 مليون جرعة أخرى من اللقاحات في المرحلة المقبلة من شحنة التطعيمات في يناير 2021، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا) .

ويتوقع توهير توفر اللقاحات المدعومة حكومياً واللقاحات غير المدعومة في يناير 2021، مضيفاً أن وزارة الصحة سوف تكون الجهة التي تقرر مقدار كل لقاح.





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