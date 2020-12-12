ترامب: حققت فوزاً كاسحاً في الانتخابات!

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2020 7:45 مساءً

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلا “حققت فوزا كاسحا في الانتخابات، لكن تذكروا، أقول ذلك إذا تم احتساب الأصوات القانونية وحدها، دون احتساب كل الأصوات المزيفة والتزوير الذي وقع في كل مكان”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، انتقد ترامب عبر تويتر رفض المحكمة العليا الأمريكية دعوى لإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات، وقال: “لقد خذلتنا”.

ورفضت المحكمة العليا، الجمعة، النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، كما رفضت الادعاءات الأخرى ذات الصلة.