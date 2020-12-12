بعد استئناف المغرب علاقته مع إسرائيل.. الـPJD: ننوه بمواقف الملك الثابتة

بعدما كان الجميع ينتظر موقع حزب العدالة والتنمية من التطبيع مع الكيان الصهيوني، اختارت قيادة الحزب الذي يقود الحكومة، الاكتفاء بـ”التذكير بمواقف الحزب الثابتة من الاحتلال الصهيوني وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات”.

بعد اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، قال بلاغ للحزب، إنه يثق في “القيادة المتبصرة والحكيمة” للملك محمد السادس، وما “نتج عنها من إنجازات تاريخية وتحولات إستراتيجية تشهدها قضيتنا الوطنية”؛

واعتبر الحزب، أن الإعلان الرئاسي الأمريكي، “إعلان هام يؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويفتح آفاقا جديدة لتقوية الموقف المغربي في الأوساط الدولية، ويزيد من عزلة خصوم الوحدة الترابية، ويسهم في مواجهة مؤامراتهم التي تهدف إلى التشويش عليها”؛

وأكد الحزب، “التعبئة وراء الملك من أجل ترسيخ سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ودعم مسار التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية وإنجازات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالته”؛

كما نوه الحزب، بالمواقف التي وصفها الثابتة والمتواصلة للملك رئيس لجنة القدس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتي أكدها خلال مكالمته مع الرئيس الفلسطيني.