شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يطالبون المحقق في انفجار مرفأ بيروت بمحاسبة الجميع والان نبدء بالتفاصيل
وانطلق المحتجون في مسيرة من ساحة ساسين في الأشرفية إلى أمام منزل القاضي فادي صوان في الأشرفية، بمواكبة من القوى الأمنية، تحت شعار "العدالة لا تتجزأ نعم لمحاسبة جميع المسؤولين السياسيين والأمنيين والإداريين من أعلى الهرم إلى أسفله".
وحمل المحتجون لافتات مؤيدة للقاضي صوان كتب عليها: "ألف تحية للقاضي فادي صوان نحن معك ضد المجرمين".
كما حملوا لافتات كتب عليها: "نحن معك وصاحب الحق سلطان"، وطالبوا فيها بـ "عدم الرضوخ لأي مرجعية سياسية كانت أو دينية، والضرب بيد من حديد"، كما طالبوه بـ "الاستمرار في مهمته واستدعاء كل المسؤولين على السواء أو التنحي، وعدم التساهل بدماء الذين سقطوا ودماء الجرحى".
ورفع المحتجون صور قادة أمنيين وعسكريين حاليين وسابقين وصور سياسيين وحزبيين، مطالبين بـ "محاسبتهم جميعا من دون تمييز".
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