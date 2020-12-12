شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. 3033 إصابة جديدة و47 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 397 ألفا و597 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 47 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 6589 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء إلى 353 ألفا و098 حالة.

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