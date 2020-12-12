شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا تقضي على آمال ترامب في إلغاء فوز بايدن والان نبدء بالتفاصيل

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا اليوم السبت، لرفضها دعوى كان يأمل أن تلغي فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

كانت أعلى محكمة بالبلاد رفضت أمس الجمعة دعوى رفعتها ولاية تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

ويأتي القرار قبل اجتماع المجمع الانتخابي يوم الاثنين لإعلان فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية رسميا.

ويرفض ترامب المنتمي للحزب الجمهوري التسليم بالهزيمة رغم خسارته أمام بايدن الذي جمع 306 أصوات بالمجمع الانتخابي بينما حصد هو 232 صوتا فقط.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر اليوم السبت: "هذا إجهاض كبير ومشين للعدالة. لقد خُدع الشعب الأمريكي، ولحق العار ببلدنا.. لم تبد المحكمة العليا أي اهتمام بأكبر تزوير انتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت المحكمة إن تكساس لم تملك سندا قانونيا، لترفض على الفور الدعوى التي كان يصفها ترامب في الآونة الأخيرة بأنها أفضل أمل له لقلب نتيجة الانتخابات.

ووقع القضاة الثلاثة الذين عينهم ترامب في المحكمة العليا، نيل جورساتش وبريت كافانو وآمي كوني باريت، على أمر المحكمة دون تعقيب.

ويواصل الرئيس الأمريكي مزاعم وقوع تزوير واسع النطاق دون أدلة رغم خسارته عشرات الدعاوى في المحاكم.

ورغم إعلانه أنه سيترك البيت الأبيض في 20 يناير، إذا أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، إلا أن ترامب سيواصل على الأرجح الطعن في الانتخابات وتقويض شرعية رئاسة بايدن.