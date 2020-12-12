دولة الإمارات تثمن تدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد أعضاء المجلس الوطني الإتحادي أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية بالبرلمان العربي أهمية مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية الذي أطلقه البرلمان العربي خلال أعمال جلسته العامة الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث اليوم بالجامعة العربية بحضور عدد من كبار الشخصيات .



ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي سعادة كل من محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي رئيس الشعبة البرلمانية الاماراتية و ناعمة عبدالله الشرهان عضو لجنة الشؤون الإجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، بالبرلمان العربي.

و ثمن أعضاء الشعبة في تصريحات وفقا لـ " وكالة أنباء الإمارات بالقاهرة " هذه الفكرة كونها ستسهم في تطوير الدبلوماسية البرلمانية العربية و تكوين تكتل برلماني يتبنى القضايا العربية في المحافل البرلمانية الدولية.

فمن جانبه قال سعادة محمد أحمد اليماحي إن إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية يأتي ضمن خطة العمل الإستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي التي تولي أهمية كبيرة لموضوع الدبلوماسية البرلمانية.

وأشار إلى أنه مقترح تقدم به معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لتأسيس وترسيخ منهجية عربية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن تفعيل دورها في تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وبين البرلمان العربي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

و ثمن اليماحي الجهود الذي يقوم بها رئيس البرلمان العربي موضحا أنه منذ توليه المنصب وهو يبذل جهودا حثيثة للدفع قدما بالعمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي.

من ناحيتها أكدت سعادة شذى سعيد النقبي أهمية المقترح الذي تقدم به معالي عادل العسومي وقالت إن الدبلوماسية البرلمانية العربية ذات سجل حافل بالانجازات و الشخصيات المرموقة و الأحداث الهامة التي استوجبت تدشين هذا المركز لتوثيقها و الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتشكيل تكتل برلماني يتبنى القضايا ذاتها في المحافل البرلمانية الدولية.

و أشارت شذى إلى أن أهمية هذا المركز تأتي من كون المنطقة تمر بمرحلة حرجة و تحديات راهنة و قضايا عربية و مستجدات تتطلب تدعيم عمل البرلمان و الجامعة العربية والمؤسسات العربية المعنية بالعمل المشترك للمساهمة في حل القضايا و حلحلتها و طرحها على المنظمات الاقليمية والدولية.

بدورها قالت سعادة ناعمة عبد الله الشرهان إن هذا المركز واحد من الإنجازات الكبيرة التي تحسب للبرلمان ولرئيسه الذي أوجز فكرته في فترة قصيرة .. و أضافت :" نحن كأعضاء البرلمان نعرب عن افتخارنا و اعتزازنا بإطلاق هذا المركز خدمة للقضايا العربية".

و قال سعادة أحمد بوشهاب السويدي إن إطلاق المركز يأتي في إطار استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي خلال الفصل التشريعي الثالث و اعتماده الدبلوماسية البرلمانية آلية محورية لمبادراته و اقتراحاته ووفقا لسعيه إلى إعلاء المصلحة العربية و تلبية طموحات الشعوب العربية و التعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية و الدولية و دفاعا عن القضايا العربية.