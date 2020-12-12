تعرف على طقس الإمارات غداً الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية خاصة الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.



حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا ، يضطرب أحيانا غرباً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11: 21 والمد الثاني عند 00:54 والجزر الأول عند الساعة 28:18 والجزر الثاني عند الساعة 05:39 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ومتوسطا .. ويحدث المد الأول عند 21:27 والمد الثاني عند الساعة 19:08 والجزر الاول عند الساعة 26:14 والجزر الثاني عند الساعة 03:03 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 70 35

دبي 26 18 65 30

الشارقة 28 16 70 30

عجمان 27 17 75 35

أم القيوين 27 15 75 30

رأس الخيمة 26 16 75 40

الفجيرة 27 18 60 30

العين 25 15 75 35

ليوا 26 14 85 30

الرويس 24 17 75 40

السلع 24 16 70 30

دلما 24 20 80 45

طنب الكبرى 24 19 75 35

طنب الصغرى 24 19 75 35

أبو موسى 25 19 75 40 .