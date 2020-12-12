شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يطالب المحاميين بالتنازل عن التعويضات المحكومة لهم ضد النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رجائى عطية نقيب المحامين، اليوم السبت، بتنفيذ 10 أحكام قضائية صادرة من محكمة القضاء الإدارى -الدائرة الثانية- بالعودة من الزوال- وحكم واحد باحتساب فترة قيد ضمن مدة المعاش المقر.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد وجه من قبل نداء إلى جميع المحامين والمحاميات المحكوم لهم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه، والإعادة من الزوال، أن يتنازلوا عن شق التعويض ، حيث سيترتب على هذه المبالغ التأثير سلبا على ميزانية وإمكانيات نقابة المحامين.

وقال رجائى عطية فى بيان له: "تعددت أحكام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بإلغاء قرارات الإحالة للزوال ومشفوع بعضها بإلزام النقابة بالتعويض، الذي يتراوح غالباً بين عشرة آلاف وعشرين ألف جنيه، وأنا لا أملك سوى الأمر بتنفيذ الحكم، وأهيب بالمحكوم له بأن يتنازل عن التعويض رعاية للنقابة التي تأوينا جميعا، أكرر ندائي لجميع المحامين والمحاميات المحكوم لهم بإلغاء القرار المطعون فيه، والإعادة من الزوال، أن يتنازلوا عن شق التعويض حيث سيترتب على هذه المبالغ التأثير سلبا على ميزانية وإمكانيات نقابة المحامين".