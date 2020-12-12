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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بن زايد يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع التفاصيل
السبت 12 ديسمبر 2020
التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جرى خلال اللقاء - الذي عقد في لندن - بحث العلاقات التاريخية و الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة.
واستعرض سموه ومعالي جيمس كليفرلي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التاريخية و الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والحرص المستمر على تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.
من جانبه أكد جيمس كليفرلي على علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وبلاده مشيدا بالدور الإماراتي البارز خلال أزمة "كوفيد 19" وتضامنها ودعمها لمختلف دول العالم في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.
حضر اللقاء سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة و سعادة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.
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