شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 1540 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 145245. وأوضحت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 99513، فيما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 1190 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة.

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