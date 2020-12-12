شكرا لقرائتكم خبر عن "السيسي" يؤكد حرص مصر على دعم وتعزيز التعاون مع العراق والان نبدء بالتفاصيل

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بنائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال، الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد وزاري عراقي رفيع المستوى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مشروعات التعاون المشترك في المجالات كافة لاستثمار الإمكانات المتوفرة لدى البلدين، وتفعيل الآليات التنفيذية لما اُتُفِقَ عليه في اللجنة العليا المصرية – العراقية المشتركة، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري أكد حرص مصر على دعم وتعزيز التعاون مع العراق سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن، في ضوء الأهمية الإستراتيجية لهذا التعاون في العالم العربي.

وأشار راضي إلى أن وزير التخطيط العراقي نوّه من جانبه بالجهود المصرية الداعمة للعراق على الأصعدة كافة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، مُعربًا عن تقديره للدور المصري الداعم للعراق، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.