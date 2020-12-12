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البرلمان العربي يدين هجمات ميليشيا الحوثي المتكررة تجاه المملكة

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أدان البرلمان العربي هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة تجاه المملكة والمجازر الدموية التي ترتكبها في الحديدة وتعز.

وطالب البرلمان المجتمع الدولي بحماية المدنيين من هجمات الميليشيات، ودعى للتنفيذ الفوري لاتفاق صيانة خزان "صافر".

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