تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في اليابان

في أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، سجلت اليابان، يوم السبت، أكثر من 3 آلاف إصابة، مع استمرار الارتفاع في عدد الحالات خلال فصل الشتاء.
وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن إجمالي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 3041، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
يشار إلى أن 621 حالة إصابة جديدة، تم تسجيلها في العاصمة اليابانية طوكيو، السبت.
وفي حين كانت اليابان بعيدة تماما عن التفشي الهائل الذي شهدته الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إلا أن العدوى تفاقمت مع حلول فصل الشتاء، لا سيما في مناطق مثل جزيرة هوكايدو الشمالية.
يشار إلى أن 621 حالة إصابة جديدة، تم تسجيلها في العاصمة اليابانية طوكيو، السبت.
وفي حين كانت اليابان بعيدة تماما عن التفشي الهائل الذي شهدته الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إلا أن العدوى تفاقمت مع حلول فصل الشتاء، لا سيما في مناطق مثل جزيرة هوكايدو الشمالية.
وحتى الآن، فقد نحو 2588 شخصا حياتهم في اليابان، بسبب وباء "كوفيد-19".
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