هولندا.. إصابات كورونا ترتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في هولندا إلى أكثر من 600 ألف حالة، إلى جانب ما يزيد على عشرة آلاف وفاة.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الحكومة الهولندية غدا الأحد لمراجعة فرض إجراءات عزل عام أشد صرامة قبل عيد الميلاد.