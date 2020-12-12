إيران.. فار من الشرطة يلجأ إلى حافلة ويحتجز ركابها رهائن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الشرطة الإيرانية في مدينة قم إن شخصا فارا متهما بالقتل لجأ إلى حافلة في المدينة واحتجز عشرة من الركاب على متنها رهائن، أثناء مطاردته من قبل قوات الشرطة.

وأضافت الشرطة إن عملية الاحتجاز انتهت بتحرير الرهائن واعتقال الشخص الفار، حيث شاركت في العملية القوات الخاصة.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن الشخص متهم بقتل أخ زوجته، وأنه قام باحتجاز الرهائن مطالبا بالإفراج عن أقارب له في السجن.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم شرطة قم، مهرداد حاجي زاده، إن القاتل الفار كان مسلحا واحتجز عشرة أشخاص كانوا على متن الحافلة، مضيفا أنه تم تحرير الرهائن باستخدام القوة الناعمة من خلال التفاوض معه، من دون اللجوء إلى السلاح، وقد تم القبض عليه.