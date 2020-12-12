بريطانيا تسجل 21502 إصابة و519 وفاة بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفادت بيانات حكومية بريطانية، السبت، بأنه تم تسجيل 21502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في انخفاض طفيف عن يوم أمس حيث تم تسجيل 21672 إصابة.

وذكرت البيانات أنه تم تسجيل 519 حالة وفاة جديدة بسبب COVID-19 اليوم السبت بارتفاع عن اليوم السابق حيث سجل 424 وفاة.