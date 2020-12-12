القبض على داعشي عراقي انتحل صفة إعلامي

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وقالت الوكالة «إن الموقوف اعترف خلال التحقيقات الأولية ببث الإصدارات الخاصة بالعمليات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الأبرياء عن طريق شاشة عرض في إحدى أسواق محافظة كركوك خلال سيطرة داعش على مناطق بالمحافظة لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنين».وأشارت إلى أنه أقر بالمشاركة في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قاطع امرلي، لافتة إلى أنه ضبطت بحوزته فلاشة ميموري محمل عليها مقاطع فيديو وإصدارات تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المواطنين، وبندقيتان كلاشنكوف.
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