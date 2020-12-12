شكرا لقرائتكم خبر إعدام ثاني نزيل في سجن أمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لليوم الثاني على التوالي، سمحت حكومة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب بإعدام رجل أدين بجريمة قتل.

وتم إعدام الفريد بورجوا (56 عاما) بحقنة قاتلة أمس الأول، في المجمع الإصلاحي الاتحادي في تير هوت بولاية إنديانا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام. وقد أدين في 2004 بإساءة معاملة ابنته البالغة من العمر عامين ونصف، وتعذيبها وقتلها.

وأعدم الخميس الماضي براندون برنارد (40 عاما) بحقنة قاتلة في المجمع الإصلاحي في تير هوت، بسبب ارتكابه جريمة قتل مزدوجة في عصابة عندما كان يبلغ من العمر (18 عاما)، وأعربت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ويست عن معارضتها الشديدة لحكم بالإعدام الصادر بحقه.