شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. اليابان تتجاوز 3000 إصابة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن اليابان سجلت، السبت، أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة في يوم واحد، مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات في فصل الشتاء.

وأضافت الهيئة أن إجمالي الإصابات الجديدة بلغ 3041. وأعلنت طوكيو، عاصمة اليابان والمدينة الأكبر في البلاد، تسجيل 621 إصابة جديدة السبت. وفي حين كانت اليابان بعيدة تماماً عن التفشي الهائل الذي شهدته الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إلا أن العدوى تفاقمت مع حلول فصل الشتاء لا سيما في مناطق مثل جزيرة هوكايدو الشمالية.

وإلى الآن لقي نحو 2588 حتفهم في اليابان بسبب فيروس كورونا.

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