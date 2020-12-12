شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يكسب نقطة وشباب الأهلي يخسر نقطتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

زاد الظفرة من معاناة مضيفه شباب الأهلي في اللحاق بسباق المنافسة على اللقب، أو حتى الدخول في مربع الكبار بالتعادل الذي فرضه عليه في مباراتهما الفقيرة فنياً التي شهدها استاد راشد «الجمعة»، حيث تراجع صاحب الأرض إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة، وخسر نقطتين في حسبة المنافسة واصل بهما مسلسل نزيف النقاط ليتسع الفارق مع «الملك» الشرقاوي المتصدر بـ 23 نقطة إلى 9 نقاط، بينما كسب الظفرة الذي نجح تكتيكياً نقطة ثمينة ليصبح عاشراً بـ 12 نقطة.

ولم يفلح «الفرسان» الذي دخل منتعشاً بالتطور الفني الذي يراه مدربه زاراجوسا للدرجة التي جعلته يستبق المباراة بقوله إن لديه 30 لاعباً جاهزين وقادرين على صنع الفارق إلا أن أن لاعبيه لم يهددوا مرمى «الفارس» بخطورة حقيقية باستثناء تسديدة لمحمد جمعة وأخرى للمدافع حمدان الكمالي كانت الأخطر لولا تألق حارس الظفرة خالد السناني الذي تصدى لها وترتد من يده إلى القائم أمام إيجور الذي لم يكن في يومه ليكملها إلى خارج القائم ورغم أن شباب الأهلي استحوذ بنسبة 6. 76 % و3 تسديدات خطرة، مقابل 4. 23 % وتسديدة واحدة للظفرة، وفق إحصائيات المباراة، إلاأنه لا يمكن جعل المدرب زاراجوسا شماعة لما يمكن وصفه بالإخفاق الجديد على خلفية خسارة صاحب الأرض الذي ظهر مهاجموه بلا أنياب لنقطتين، على خلفية أن اللاعبين أنفسهم لم يظهروا بطموح وروح الفوز، من أجل الدفاع عن شعار كيانهم الذي اعتاد البطولات والألقاب، وفي المقابل عاد «الفارس» غانماً نقطة ثمينة خارج الديار، لأن لاعبيه عرفوا لماذا جاءوا ونفذوا خطة مدربهم بحذافيرها التي اعتمدت على غلق المنطقة مع الاعتماد على المرتدات وكان يمكن أن يتقدموا في شوط المباراة الأول.

وكان الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي، اعترف عقب المباراة بوجود مشاكل في خط الوسط أثرت على النواحي الهجومية ما دفعه للدفع بكل أوراقه في الشوط الثاني جانييف ويوسف جابر وحمد خليل وسعيد أحمد ثم إدواردو العائد من الإصابة، ولعب باثنين مهاجمين، إلا أن ذلك لم يثمر إصابة شباب الظفرة بسبب ستاره الدفاعي المحكم، وهو ما كان موضع ثناء المدرب الصربي ألكسندر الذي امتدح لاعبيه على تنفيذهم خطته بحذافيرها.

وعبر ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي عن حال فريقه بقوله عقب المباراة إن التعادل مع الظفرة خاسر بالنسبة لفريقه معترفا بأن الموقف أصبح صعبا بالنسبة للمنافسة على اللقب بعد خسارة نقطتين جديدتين.

وعن ما يحتاجه الفريق قال: «الفريق يحتاج إلى عناصر تدعمه في الشق الهجومي وننتظر ماذا سيحدث في الفترة القادمة بعدما عاد المصابون. وأضاف: «الظفرة دافع بشكل جيد».

ورفض ماجد إلقاء مسؤولية التعادل على المدرب بقوله: «المدرب وضع كل الحلول الهجومية وحصلنا على فرص، لكننا لم نوفق في اللمسة الأخيرة، خاصة أن إيجور لم يكن في يومه، وعلينا التركيز في المباريات القادمة».

ومن جهته قال خالد السناني حارس مرمى الظفرة الذي ذاد عن مرماه ببسالة: «قدمنا عملا جماعيا وكل اللاعبين أجادوا وليس الحارس وحده، وخرجنا بنقطة إيجابية من أرض شباب الأهلي المنافس القوي وكل نقطة نخرج بها في مثل هذه المباريات ستريحنا في الدور الثاني، والتعادل ثاني انطلاقة بعد فوزنا على الجزيرة في الكأس وعدم استقبال مرمانا أهدافا في مباراتين من الأمور الجيدة».