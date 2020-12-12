شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الشباب والأوقاف والشئون النيابية يشاركون فى ندوة "حقوق الإنسان.. رؤية شاملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، والمستشار علاء الدين فؤاد ، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم السبت، في الندوة التي نظمتها جريدة الجمهورية تحت عنوان "حقوق الإنسان ... رؤية شاملة" .

في البداية، أعرب أشرف صبحي ، وزير الرياضة عن أهمية مشاركته في هذه الندوة والتي تأتي تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، مؤكداً أن الدولة حالياً تعمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان وواجباتهم، مضيفا أن مصر تعمل دائماً علي دعم مسيرة حركة حقوق الإنسان العالمية وتعزيز المنظومة الدولية الحامية لها، بالإضافة إلى إعلاء قيم الإستقرار والتضامن والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وقال صبحي ، إن الدولة المصرية حالياً تقوم بتقديم العديد من الخدمات المختلفة للشباب في جميع المحافظات، وتعمل علي تطوير هذه الخدمات، حيث بلغ حجم الاستثمارات منذ عام 2014 في البنية التحتية ليتخطي 16 مليار جنيه، وكل هذا من أجل مشاركة الشباب والعمل علي تطوير البنية التحتية اللازمة ليستطيع الشباب في جميع المحافظات المشاركة في مختلف الرياضات، بالإضافة إلى العمل علي تحويل مراكز الشباب إلي مراكز خدمة مجتمعية تقدم أفضل خدمات لمختلف الشباب في أنحاء الجمهورية.

فيما أكد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف أن الدين يهتم بحقوق الإنسان ويكافح التيارات التي تنشر الفساد وزعزعة إستقرار الوطن، وتمنع المتاجرة بالدين ،مؤكداً علي أهمية الكشف عن مثل هذه المخططات علي كل المستويات، ويعمل الدين علي توفير الحق في الحياة والامن وهو ما تعكف عليه حالياً الدولة المصرية ويأتي ذلك جلياً في الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة.

فيما أوضح المستشار علاء الدين فؤاد ، وزير شئون المجالس النيابية، أن الوزارة تقوم بمتابعة اللجان الخاصة بحقوق الإنسان ومتابعة كافة التوصيات التي تصدر، والوقوف علي حيثياتها والعمل علي تنفيذها علي أرض الواقع.

شارك في الندوة ، الدكتور أسامة العبد ، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، و السفير إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي ، نائب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية، وعدد من الشخصيات العامة.