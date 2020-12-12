شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامى يطالب بتعديل قانون نقابة الصحفيين: يتعارض مع أحكام الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى وأستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن قانون نقابة الصحفيين الحالي والمعمول به منذ نصف قرن من الآن مشوه، ويتعارض مع أحكام الدستور الحالي، مضيفا أن القانون الذى يتضمن 121 مادة مازال يتحدث في مواده عن الجمهورية العربية المتحدة، والفكر الاشتراكي والقومى والاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد القومي، وهي مصطلحات عفا عليها الزمن وانتهى العمل بها منذ عقود.

وأضاف حسام النحاس في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القانون به العديد من الإشكاليات والتناقضات فيما يخص شروط القيد، مشيرا إلى أن الحل هو العمل على إعداد قانون جديد لنقابة الصحفيين، وليس إجراء تعديلات على قانون النقابة الذى انتهت صلاحياته وعمره الافتراضي منذ منتصف الثمانيات.

وأشار حسام النحاس الى أن قانون نقابة الصحفيين لم يعد ملائما للعصر الحالي في ظل التحديات الكثيرة والتغيرات التي طرأت على مهنة الصحافة، وأن المطلوب هو قانون يلبى احتياجات ومتطلبات وإشكاليات مهنة الصحافة والجماعة الصحفية، وضرورة استيعاب القوالب الصحفية الجديدة، مشددا على أنه يجب أن يكون قانون نقابة الصحفيين على رأس قائمة القوانين المطلوب تشريعها وعرضها على مجلس النواب القادم، وأنه يجب على مجلس نقابة الصحفيين وشيوخ المهنة العمل على اعداد مشروع متكامل يلبى احتياجات الصحافة و الجماعة الصحفية واجراء حوار مجتمعى حوله حتى يخرج بالشكل الذى يلبى طموحات وأمال الصحافة في مصر خاصة في ظل الدور الكبير الذى تلعبه الصحافة المصرية في بناء الدولة المصرية و تشكيل الرأي العام لدى الجماهير و في ظل التحديات التي تخوضها مهنة الصحافة في العالم أجمع .