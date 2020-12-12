محافظ الوادي الجديد يتفقد فرع "مركز المصرية" التجاري في الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بالسلع الغذائية والمنتجات المعروضة بفرع مركز المصرية التجاري في مدينة الفرافرة، وذلك لجودتها وتنوعها وأسعارها المخفضة.
جاء ذلك خلال تفقده لفرع المركز ضمن جولته التفقدية لمركز الفرافرة اليوم يرافقه يوسف مرزوق رئيس المركز، وذلك للاطمئنان على توافر كافة السلع المقدمة للمواطنين ومدى جودتها.
كما وجه الزملوط، بضرورة الاهتمام بتوفير السلع الأساسية واللحوم والمجمدات بشكل مستمر وكذلك سلع البطاقات التموينية، وذلك للتيسير على المواطنين بشراء كافة احتياجاتهم من مكان واحد بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
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