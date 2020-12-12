وثيقة تدعو لوحدة كافة الأحزاب الاتحادية في السودان

أُطلقت في الخرطوم اليوم السبت، وثيقة "مبادرة الوحدة الاتحادية"، التي تدعو إلى وحدة الأحزاب والفصائل والكيانات الاتحادية في السودان.



وذكرت الوثيقة أنه "تم الاتفاق على تكوين لجنة تمهيدية تضم كافة الأحزاب والفصائل الاتحادية لوضع خارطة طريق للوحدة الاتحادية الشاملة، وصولا إلى مؤتمر عام يبرز عمليا خلق الحزب الجديد مستوعبا لقيمه وأهدافه ومبادئه التي قام عليها".



واستعرضت لجنة مبادرة الوحدة الاتحادية، جهودها من أجل وحدة الحزب الاتحادي من خلال إعداد الوثيقة التي شملت المرتكزات والمبادئ التي تقوم عليها الوحدة الإتحادية.



وقال مقرر لجنة المبادرة الطيب بدوي أبو أدريس، في مؤتمر صحفي في وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن المبادرة تواصلت مع جماهير الحزب الإتحادي فى الداخل ودول المهجر

وعدد من الولايات، لافتا إلى أنه ستتم زيارات للولايات في الفترة المقبلة.



وأشار إلى أنه بتوقيع قادة الأحزاب الاتحادية على وثيقة نداء الوحدة الاتحادية، يكون الحزب قد طوي صفحة خلاف إستمرت عشرات السنين لفتح صفحة بيضاء لوحدة الحزب الاتحادي.



ووقع على الوثيقة، أحزاب الإتحاد الديمقراطي الأصل، الإتحاد الديمقراطي المسجل، "الإتحاد الديمقراطي - الشرعية الثورية"، الحركة الاتحادية، الإتحادي الهيئة العامة، الحركة الإتحادية الوطنية، الإتحاد الديمقراطي الهيئة القيادية العليا، والإتحادي الخط الجماهيري.