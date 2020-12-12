إسرائيل تُسجل 1818 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت تسجيل 1818 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما جرى الإبلاغ عن 331 حالة خطيرة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم - أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2979 حالة بعد تسجيل عشر حالات أمس بينما هناك 123 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.



وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل الـ353 ألف حالة، تعافى

منها ما يزيد عن 334 ألف حالة، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة أكثر من 14 ألفا و905 حالات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تلقت إضادات دولية بجهودها والتدابير المبكرة خلال فصل الربيع الماضي لاحتواء تفشي كوفيد-19، ما أسفر عن تسجيل معدل وفيات منخفض للغاية مقارنة بدول أخرى، بيد أنها تعرضت لانتقادات واسعة النطاق لفقدانها السيطرة بعد تخفيف الإغلاق الأول في مايو الماضي.

وعاد تفشي الفيروس بسرعة، وسجلت البلاد يوم الجمعة الماضي أعلى معدلاتها من حيث حالات الإصابة اليومية الجديدة، والتي تجاوزت 5000 حالة، وأصبحت إسرائيل أول دولة تعاود فرض إغلاق على مستوى البلاد.

وأُغلقت المدارس، وطلبت السلطات من المواطنين الحفاظ على البقاء داخل حيز قدره كيلومتر واحد من منازلهم، باستثناء حالات الذهاب إلى العمل، والتسوق الضروري، وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وحضور الخدمات الدينية والاحتجاجات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.