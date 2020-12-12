قتيل وجريحان إثر سقوط صواريخ على كابول

قُتل شخص وأصيب آخَران، في إطلاق صواريخ على كابول صباح السبت بحسب وزارة الداخلية، في ثاني هجوم من نوعه في العاصمة الأفغانية في أقل من شهر. وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان إن «عشرة صواريخ أطلقت من حي لاب جار في كابول» مضيفا أن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مطار كابول، وخمسة في منطقة سكنية في العاصمة. وأضاف «لسوء الحظ قتل شخص وأصيب شخصان آخران بجروح». لا تزال أفغانستان تشهد أعمال عنف، رغم محادثات السلام، التي بدأت في 12 سبتمبر وتتقدم ببطء. وقد أعلن الطرفان في مطلع ديسمبر عن اتفاق يحدد إطار المحادثات. لم تتبن أي جهة على الفور الهجوم، لكن حركة طالبان نفت ضلوعها في أعمال العنف هذه. من جهته، أكد المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، سقوط الصواريخ، مضيفا أن معظمها أصاب الجزء الشرقي من العاصمة.



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