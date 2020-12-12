بالتزامن مع زيارة أمزازي.. الأساتذة المتعاقدون يحتجون أمام مقر عمالة جرسيف والسلطات تمنع المسيرة – صور

خاض الأساتذة المتعاقدون اليوم السبت، وقفة إحتجاجية أمام مقر عمالة جرسيف بالتزامن مع انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية، بحضور وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.

مصادر “اليوم24” أفادت أن العشرات من أساتذة التعاقد رفقة مجموعة من الإطارات النقابية خاضوا وقفة إحتجاجية لمطالبة مديرية التعليم في الإقليم بالاستجابة لمطلبهم بتسوية ملفات الأساتذة، ومطالب العديد من الفئات.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوقفة تحولت إلى مسيرة إحتجاجية والتي شهدت إنزالا أمنيا حيث تقرر منع المسيرة ما تسبب في إصابات في صفوف المحتجين.

هذا وقد عرف إقليم جرسيف اليوم السبت، زيارة سعيد أمزازي وزير وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- الناطق الرسمي باسم الحكومة، قصد تدشين المدرسة الجمعاتية بجماعة راس لقصر ضواحي جرسيف، بالتزامن مع انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية.