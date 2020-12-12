قررت سلطات جهة الداخلة وادي الذهب، تشديد تدابير الوقاية من فيروس كورونا، بعدد من المناطق، فيما تم إلزام المسافرين الوافدين عبر الرحلات الجوية الداخلية، على إجراء تحاليل PCR.
ووفقا لبعض المصادر، فقد بدأت سلطات الجهة، تشديد تدابير الوقاية من الفيورس، اليوم السبت لاسيما بقرى الصيد، حيث أقرت ضرورة التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى كافة هذه القرى بالجهة، في محاولة لوقف انتشار الفيروس بين هذه الأوساط المهنية.
من جهة أخرى، فرض والي الجهة على الوافدين عبر مطار الداخلة، الخضوع لتحاليل PCR لدى وصولهم، بشكل إلزامي ومجاني، لرصد أي حالات إصابة وافدة على المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الداخلة وادي الذهب تبدأ تشديد التدابير الإحترازية من كورونا.. وتحاليل PCR إجبارية للواصلين جوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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