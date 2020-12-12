هيئة رئاسة مجلس النواب تبارك التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض في شقيه الأمني والعسكري

السبت 12 ديسمبر 2020

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة الشيخ سلطان سعيد البركاني، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة اخر المستجدات على الساحة الوطنية ومتابعة تنفيذ اتفاق الرياض.



وباركت الهيئة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض في شقيه الأمني والعسكري وتشكيل الحكومة، وثمنت الهيئة روح التعاون من جميع الأطراف لاستكمال الانسحابات وإعادة تمركز القوات من محافظتي ابين وعدن وفقا للخطط المتفق عليها.. واعربت عن تقديرها لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على روح البذل والصبر لتوحيد صف الأخوة ونبذ الفرقة.

واشادت بدور الفرق الميدانية السعودية للفصل بين القوات والاشراف على تنفيذ الانسحابات، وثمنوا مواقف فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وإخوانه في المجلس الإنتقالي للتعاون وتغليب المصلحة الوطنية، مؤكدين ان المرحلة القادمة تتطلب المزيد من التعاون لرص الصفوف وتوحيد الجهود لإعادة بناء وتفعيل مؤسسات الدولة وعمل جميع الهيئات والمؤسسات من العاصمة المؤقتة عدن والارتباط بالمواطن والتخفيف من معاناته، والحفاظ على الثورة والنظام الجمهوري واليمن الاتحادي.

واكدت الهيئة وقوف ممثلي الشعب خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس في كل الخطوات التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة وبسط سلطتها على كافة الاراضي اليمنية، منوهين أن الضرورة تقتضي توفير كافة الامكانيات لدعم الجبهات بما يمكنها من التصدي للاعتداءات الحوثية واستعادة المبادرة لتحرير كافة المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية وصولا الى العاصمة صنعاء.

كما ناقش الاجتماع الخطوات والترتيبات لانعقاد اجتماعات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن وتشكيل اجهزته وادواته الدستورية كاملة.