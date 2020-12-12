شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات بإعدام إيران للصحفي "روح الله زم" والان نبدء بالتفاصيل

ندد الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات بإعدام إيران للصحفي "روح الله زم"، كما أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، التي تدافع عن حرية الصحافة، تنفيذ حكم الإعدام.

وأعلن ادعاء طهران العام والثوري عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مدير قناة «آمد نيوز» روح الله زم، شنقًا حتى الموت فجر اليوم السبت، بتُهمة التحريض على العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017. يُذكر أن زم كان يُدير قناته عبر تطبيق «تلقرام»، قَبل أنْ يوقفه الحرس الثوري في أكتوبر 2019م.