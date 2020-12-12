شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات بإعدام إيران للصحفي "روح الله زم" والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن ادعاء طهران العام والثوري عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مدير قناة «آمد نيوز» روح الله زم، شنقًا حتى الموت فجر اليوم السبت، بتُهمة التحريض على العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017. يُذكر أن زم كان يُدير قناته عبر تطبيق «تلقرام»، قَبل أنْ يوقفه الحرس الثوري في أكتوبر 2019م.
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