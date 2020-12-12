شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الغذاء والدواء" الأمريكية: مستعد للتطعيم بلقاح كورونا فوراً والان نبدء بالتفاصيل
جاء تصريح هان بعد أن وافقت الولايات المتحدة أمس الجمعة على الترخيص للقاح شركتي فايزر وبيونتك الذي بات جاهزا للتوزيع.
ودافع هان في مؤتمر صحفي عن أسرع عملية ترخيص للقاح إلى الان قائلا إن إدارته لم تضح بالسلامة من أجل السرعة.
ونفى التقارير الصحفية التي قالت إن إدارة الرئيس دونالد دترامب هددت بإقالته إذا لم توافق إدارة الأغذية والعقاقير على الترخيص للقاح بحلول تاريخ معين، ووصف هذه التقارير بأنها غير دقيقة.
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