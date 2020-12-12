شكرا لقرائتكم خبر عن «اتفاق الرياض».. جهود ناجحة لتوحيد الصف اليمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الجمعة) أن خطوات تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية، حيث بدأت قوات التحالف عملية الإشراف الميداني على تنفيذ الشق العسكري لآلية تسريع «اتفاق الرياض» بدءاً من يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 عبر إخراج القوات العسكرية من عدن لخارجها، وفصل القوات في أبين.

يأتي نجاح بدء تنفيذ اتفاق الرياض نتيجة لجهود سياسية بذلتها المملكة العربية السعودية لترتيب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية بما يخدم الوحدة اليمنية ويوحد الصف ويحقق الاستقرار لمواصلة البناء والتنمية للشعب اليمني.

من جانبها، تبذل قوات التحالف جهودًا كبيرة ستنعكس إيجابياً في تحقيق الأمن والاستقرار، كما أعلنت عن «استمرارها في دعم الوحدات الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن»، ويعوّل المجتمع الدولي على تنفيذ «اتفاق الرياض» لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، لينعكس ذلك إيجاباً على المجتمع اليمني، ووحدة صفه وتحسين جودة حياته.