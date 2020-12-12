شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تنقل معارض التشكيل إلى العالم الإفتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

لم تكبح الجائحة جماح ريشة الفنانين التشكيليين ومواصلة نشاطهم الفني، فبات الفضاء السيبراني أرضاً لمعارضهم التي تضم لوحات فنية تعبر عن مواضيع مختلفة منها الوطنية والإنسانية والاجتماعية، وسخروا البرامج الحديثة التي تتيح التواصل المباشر عن بعد لتنظيم فعاليات فنية مباشرة وعقد ورش وغيرها من الأنشطة التي تخدم استمرارية ثقافة الفنون التشكيلية.

وقالت الفنانة التشكيلية ياسمين صفوة طحان: تحديت الجائحة بتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال رسائل مملوءة بالإصرار والتحدي والإيجابية من خلال أعمال فنية تركز على رفع الروح المعنوية لدى أفراد المجتمع، وتعزيز الأفكار الايجابية من خلال رمزيات الرسومات والألوان المستخدمة في اللوحات.

وأشارت إلى الدور الفعال للفنون في التأثير في المجتمعات والتعبير عن القضايا الاجتماعية والإنسانية حيث إن أعين الرسامين تتميز بقابلية التقاط مواطن الجمال والمعاني في بيئاتهم المحيطة، مشيرة إلى أنه من منطلق رؤية الفنان للتأثيرات الإيجابية لفيروس الكورونا ونتائجه على المجتمع جاءت فكرة المعرض الافتراضي.

وأضافت: حرصت مع مجموعة من التشكيليين المشاركين في المعارض التي نظمناها في عالم الشبكة العنكبوتية ومن خلال البرامج والتطبيقات المختلفة على المحافظة على روح وملامح المعارض التي كنا ننظمها قبل الجائحة، وهو ما نجحنا به وتمكنا من استقطاب أعداد كبيرة من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي وأيضاً الهواة.

وذكرت أنه من خلال منصات وسائل التواصل الإجتماعي شاركت في العديد من الأعمال الفنية والورش مثل: «الرسم مع الموسيقى» وركزت على إبراز التأثيرات المشتركة بين ضربات الفرشاة في اللوحة التي كنت أقوم بتنفيذها والجملة الموسيقية في النشيد الوطني الإماراتي من خلال عزف ألحان موسيقى النشيد تزامناً مع رسم اللوحة بشكل مباشر.