شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا:تسجيل 28137 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 560 حالة والان مع التفاصيل

السبت 12 ديسمبر 2020 اعلنت روسيا، اليوم السبت، تسجيل 28137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسستجد ووفاة 560 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ اجمالي الوفايات منذ بدء تفشي الوباء 46453 شخصا، ومليونين و625848 إصابة.

واشار لمركز الروسي لمكافحة الوباء في بيان له، الى شفاء 26118 شخصا ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و85958 شخصا.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا:تسجيل 28137 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 560 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.