فلسطين.. تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

السبت 12 ديسمبر 2020

أحصت فلسطين، السبت، رقما قياسيا جديدا للوفيات اليومية، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا المستجد.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها سجلت 33 حالة وفاة و1845 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، وفقا للعين .

وأشارت إلى أنها سجلت 17 حالة وفاة بالضفة الغربية و3 وفيات بالقدس الشرقية و13 وفاة في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة: "هذه أعلى حصيلة وفاة يومية بالفيروس منذ بدء الجائحة".

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية 972 إصابة بالضفة الغربية و505 إصابات في قطاع غزة، و368 إصابة بالقدس الشرقية.

بالمقابل، سجلت 1239 حالة شفاء من الفيروس في الضفة الغربية و718 في قطاع غزة و225 بالقدس الشرقية.

وقالت الكيلة إن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات".

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 83 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وإجمالا، سجلت فلسطين 121 ألفا و157 إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة، تعافى منها 94 ألفا و349 إصابة، فيما توفي 1029 نتيجة الإصابة بالفيروس.