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الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان لها، ان العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بلغت 86701 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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