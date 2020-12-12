شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين بانفجار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت بمقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين اثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت قائد شرطة محافظة نينوى 400كم شمال بغداد.

وقال الرائد عبد الكريم العبيدي إن"سيارة مفخخة مركونة استهدفت موكب قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث الحمداني في ناحية حمام العليل 20كم جنوب الموصل انفجرت اليوم ما أدى الى مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة ". يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى مازالت تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين.

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