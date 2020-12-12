شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في تساقط صواريخ على كابل والان مع التفاصيل
وأضاف متحدث باسم طالبان أن الحركة ليست مسؤولة عن الهجوم، إذ إنها تواصل مفاوضاتها مع ممثلي الحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقدين.
وكان وابل من الصواريخ قد سقط على مناطق سكنية في كابل الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة ما يزيد على 30. وأعلن تنظيم داعش-ولاية خراسان مسؤوليته عن هذا الهجوم.
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