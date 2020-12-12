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قتلى وجرحى في تساقط صواريخ على كابل

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جدة - خالد شويل - قتل شخص على الأقل وأصيب اثنان آخران اليوم (السبت) إثر سقوط عشرة صواريخ على أنحاء مختلفة من العاصمة الأفغانية كابل. وقال مسؤولون أمنيون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان مقاتلو «تنظيم داعش ولاية خراسان»، ضالعين في هذا الهجوم.

وأضاف متحدث باسم طالبان أن الحركة ليست مسؤولة عن الهجوم، إذ إنها تواصل مفاوضاتها مع ممثلي الحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقدين.

وكان وابل من الصواريخ قد سقط على مناطق سكنية في كابل الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة ما يزيد على 30. وأعلن تنظيم داعش-ولاية خراسان مسؤوليته عن هذا الهجوم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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