شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في مطار بغداد.. واعتقال«داعشي» في كركوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انفجر جسم مجهول في منطقة تضم تجماعات عسكرية عراقية بمطار بغداد اليوم (السبت)، دون خسائر مادية أو بشرية، ووفقا لـ«قناة الحرة» فإن الإنفجار وقع بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل المطار.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها إن جسما غريبا انفجر في أرض تابعة للمطار دون وقوع إصابات، ونفت تحليق طائرة أمريكية أو تصاعد أعمدة الدخان، مرجحة أن تكون قذيفة انفجرت.

وقبضت الشرطة العراقية على أحد عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك بشمال شرق البلاد، حيث كان يعرض أفلام ذبح لترويع المواطنين خلال سيطرة داعش على مناطق بالمحافظة.

وذكرت وكالة أنباء العراق، في بيان، أن المعتقل كان يعمل على بث الإصدارات الخاصة بالعمليات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الأبرياء عبر شاشة كبيرة في إحدى أسواق محافظة كركوك لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنين.

ولفتت الوكالة إلى أن المعتقل اشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قاطع آمرلي، وضُبطت بحوزته أقراص ذاكرة عليها مقاطع مصورة وإصدارات تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المواطنين.