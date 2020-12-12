شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يدعو إلى «إعلان حال طوارئ مناخية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس العالم إلى إعلان «حال الطوارئ المناخية»، مع افتتاحه السبت، قمة افتراضية هادفة إلى إنعاش جهود مكافحة الاحترار المناخي، بعد خمس سنوات على اتفاق باريس.
وقال جوتيريس: «أدعو اليوم المسؤولين في العالم إلى إعلان حال طوارئ مناخية في بلدانهم حتى يتمكنوا من تحقيق حياد الكربون»، مشيراً إلى أن «هناك حاجة منذ الآن إلى جهود مكثفة من أجل خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45 في المئة، مقارنة بمستويات عام 2010، في حلول العام 2030».
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