شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جماعات موالية لترامب تنظم مسيرات احتجاجاً على خسارته الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم جماعات محافظة، تزعم دون دليل أن الرئيس المنتخب جو بايدن سرق الانتخابات الأمريكية من دونالد ترامب، احتجاجات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، السبت، بما في ذلك تظاهرة في واشنطن يتقدمها مستشار الأمن القومي السابق الذي أصدر ترامب عفواً عنه في الآونة الأخيرة.

وحثت جماعة «أوقفوا السرقة» المرتبطة بالناشط الموالي لترامب روجر ستون وجماعات كنسية، المؤيدين على الإقبال على المسيرات.

ومن المزمع تنظيم هذه التظاهرات في متنزه ناشيونال مول في واشنطن وفي عواصم جورجيا وبنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن ونيفادا وأريزونا، وهي الولايات التي طلبت حملة ترامب إعادة فرز الأصوات فيها.

وقضت أكثر من 50 من المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات بسلامة فوز بايدن على ترامب. ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة دعوى قضائية كبيرة أقامتها تكساس وأيدها ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته مدعياً من دون دليل أن تزويراً واسعاً حرمه من الفوز.

وقال موقع «أوقفوا السرقة» على الإنترنت، إن تظاهرة واشنطن ستبدأ بمسيرات حول الكونجرس والمحكمة العليا الأمريكية ووزارة العدل «مع صلوات من أجل سقوط جدران الفساد وتزوير الانتخابات».

ومن المقرر أن يتحدث من على درج المحكمة العليا جنرال الجيش المتقاعد مايك فلين الذي اعترف مرتين بأنه مذنب بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن اتصالاته بالسفير الروسي السابق. وهذا هو أول خطاب عام له منذ أن أصدر ترامب عفواً عنه يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي نفس الوقت، دعت جماعة مناوئة لترامب إلى تظاهرة بالقرب من البيت الأبيض السبت مما يثير احتمال تكرار الاشتباكات التي وقعت يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني.