شكرا لقرائتكم خبر عن الأراضي الفلسطينية تسجل أعلى حصيلة وفيات منذ بدء «الجائحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 1845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و33 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وذلك في أعلى حصيلة وفيات بالفيروس بين الفلسطينيين منذ بدء الجائحة.

وأضافت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين السبت، أن هناك ‭‭‭83‬‬‬ مريضاً يرقدون في غرف العناية المركزة منهم ستة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

وتفرض الأراضي الفلسطينية الإغلاق التام الذي سيستمر في بعض المحافظات حتى يوم الخميس وفي محافظات أخرى حتى صباح الأحد.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 123002 إصابة تعافى منها 96531. وتجاوز إجمالي عدد الوفيات حاجز الألف وبلغ 1062.

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