شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح ناري يهدد ليل وين بالسجن 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ممثلو ادعاء، إن ليل وين مغني الراب الأمريكي، أقر أمام محكمة اتحادية بالذنب في تهمة حيازة سلاح ناري بما يخالف القانون، مضيفين أنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وكانت السلطات قد عثرت في ديسمبر/كانون الأول، الماضي، على مسدس مطلي بالذهب في أمتعة وين (38 عاماً) على متن طائرة خاصة هبطت في مطار بالقرب من ميامي. وأدين وين من قبل بارتكاب جريمة جنائية، مما قضى بمنعه من حيازة السلاح أو الذخيرة. وقال مدعون من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة جنوبي فلوريدا، في بيان مكتوب، إن الشرطة تلقت بلاغاً من مصدر مجهول بأن وين كان يحمل السلاح الناري. ومن المقرر الحكم على وين، واسمه الحقيقي دوين مايكل كارتر، في 28 يناير/كانون الثاني المقبل.