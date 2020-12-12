شكرا لقرائتكم خبر عن جزء خامس من «إنديانا جونز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «ديزني» الأمريكية، أن نجم هوليوود، هاريسون فورد، سيواصل تجسيد إحدى شخصياته الشهيرة على شاشة السينما «إنديانا جونز»، من خلال جزء خامس له.

وقالت كاثلين كينيدي رئيسة شركة لوكاس فيلم التابعة لـ«ديزني»: «نحن في مرحلة ما قبل الإنتاج في الجزء التالي والأخير من أفلام «إنديانا جونز»، بحسب «فرانس برس».

وتابعت: «سيعود إنديانا نفسه، هاريسون فورد، ليختتم رحلة هذه الشخصية الشهيرة».

وأشارت كينيدي إلى أنه سيبدأ تصوير الجزء الخامس من «إنديانا جونز» في أواخر ربيع عام 2021، وسيطرح في دور العرض السينمائي في يوليو/تموز 2022.

وسيقوم بإخراج الجزء الخامس والجديد، جميس مانجولد، صاحب أفلام مميزة مثل «لوجان» و«فورد ضد فيراري».

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