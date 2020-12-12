شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء غامض لممثلة مصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” يثير اختفاء غامض للفنانة المصرية رولا محمود، المقيمة في المملكة المتحدة، ريبة كثير من زملائها في الوسط الفني المصري، خصوصاً بعدما أعلنت قبل شهور في تغريدة على موقع «تويتر» إصابتها بفيروس «كورونا»، وأنها تبحث عن مستشفى للعلاج. وانقطعت أخبار رولا منذ مارس/آذار الماضي، بعد تغريدتها الأخيرة على «تويتر»، وهو ما عزز من احتمالية تعرضها لمكروه. وقالت الفنانة نهى العمروسي صديقتها المقربة: إنها فشلت في الوصول إلى رولا التي تعيش في لندن منذ عام 2016، للاطمئنان عليها.

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