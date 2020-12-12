الحرس الثوري يتوعد القوات الأمريكية بالخليج

أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنغسيري، أن قوات بلاده تستطيع مواجهة القوات الامريكية في مياه الخليج. موضحا أن طهران تمد يد الصداقة إلى جميع دول الخليج. وأوضح تنغسيري أن بلاده ستمنع أي محاولة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة من قبل من وصفهم بالأعداء.

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