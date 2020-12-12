اليابان تسجل حصيلة يومية غير مسبوقة بأكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا

سجلت اليابان، اليوم السبت، أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في حصيلة قياسية لم تشهدها البلاد منذ بداية الأزمة في مارس الماضي، وذلك مع معاناة البلاد لمواجهة موجة جديدة من العدوى.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أن العاصمة طوكيو سجلت 621 إصابة جديدة متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجلته الخميس الماضي، لافتة إلى أن عدد من أقاليم اليابان سجلت حصيلة قياسية للإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى أن ارتفاع الحصيلة اليومية في

وأضافت الوكالة أن ارتفاع حالات

621 إصابة جديدة متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجلته الخميس الماضي، لافتة إلى أن عدد من أقاليم اليابان سجلت حصيلة قياسية للإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى أن ارتفاع الحصيلة اليومية فياليابان بشكل عام وطوكيو بشكل خاص يأتي رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخدتها الحكومة بإغلاق المطاعم والحانات والمقاهي في الساعة العاشرة مساء ومنع التجمعات البشرية وغيرها.وأضافت الوكالة أن ارتفاع حالات فيروس كورونا المستجد بدأ بشكل حاد في العاصمة اليابانية في منتصف نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن طوكيو هي أكثر الأقاليم اليابانية تضررا من الجائحة؛ إذ سجلت حتى اليوم أكثر من 46 ألف إصابة.

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