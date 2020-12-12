إغلاق مدينة في الصين بعد رصد إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الصين إغلاق مدينة بشمال البلاد وأطلقت حملة فحوصات واسعة النطاق في مدينة أخرى، وهما قريبتان من الحدود الروسية بعد رصد إصابة بفيروس كورونا المستجد في كل من هاتين المدينتين.
وأصيب رجل في الأربعين من العمر في مدينة دونجنينج يعمل في الميناء بينما في سويفينهي أصيب عامل في التاسعة والثلاثين من العمر في منطقة تجارية للاستيراد والتصدير، كما أوضحتالسلطات.
وتعزو الصين بانتظام حالات الإصابة الجديدة في الآونة الأخيرة إلى الواردات.
وأعلنت سلطات دونجينيج، أنها وضعت المدينة في “وضع يشبه زمن الحرب” حيث تم وقف كل وسائل النقل وبات يتعين على كل شخص يرغب في مغادرة المدينة تقديم فحص يعود إلى الساعات الـ24 الماضية ويثبت أنه لا يحمل
وأغلقت المدارس ولم يعد بامكان المطاعم الا تقديم خدمة التوصيل. في المناطق الأكثر عرضة للخطر يسمح لشخص واحد فقط من كل منزل بالخروج مرة كل يومين لمدة ساعتين كحد أقصى للتبضع.
وفي سيويفينهي التي لم تقرر فرض إغلاق، أطلقت حملة فحوصات واسعة النطاق تستكمل في غضون ثلاثة أيام.
وقد نجحت الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في نهاية 2019 إلى حد كبير في احتواء الوباء لكنها تسجل بين الحين والآخر حالات إصابة في مدينة أو أخرى.
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