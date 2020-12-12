إيران تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة و221 وفاة بفيروس كورونا

سجلت إيران 8 آلاف و201 إصابة و 221 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سیما سادات لاري، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم السبت، إن إجمالي الإصابات بکورونا في البلاد بلغ ملیونا و100 ألف و818 شخصا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 51 ألفا و949 شخصا.

وأشارت إلى أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 800 ألف و853 شخصا حتى اليوم، بينما

مازال 5 آلاف و739 شخصا في حالة حرجة جراء الإصابة بكوفيد-19، لافتة إلى أن إيران أجرت 6 ملايين و657 ألفا و974 اختبارا للكشف عن الإصابة بکوفید 19 في أنحاء البلاد حتى الآن

وأفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم لتتجاوز حاجز الـ70 مليون إصابة والوفيات أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 7,013,1911، وإجمالي الوفيات 1.592,795.

ونشرت الجامعة بيانات عشر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حيث إجمالي الوفيات جراء الفيروس.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، حيث بلغت الوفيات 294874، والإصابات 15,834,965.

تليها البرازيل بـ 179765 حالة وفاة، و6,781,799 إصابة،

ثم الهند بـ 142186 حالة وفاة و9,796,769 إصابة.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك بـ 113019 وفاة و1,229,379 إصابة.

بريطانيا بـ 63603 وفاة و1,814,395 إصابة.

إيطاليا بـ 63387 وفاة و1,805,873 إصابة.

فرنسا بـ 57671 حالة وفاة و2,405,210 إصابة.

إيران بـ 51727 حالة وفاة و1,092,407 إصابة.

اسبانيا بـ 47624 وفاة و1,730,575، إصابة.

روسيا بـ 45370 وفاة و2,574,319 إصابة.